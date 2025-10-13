Motociclista precipita in un burrone in Aspromonte | soccorso dai vigili del fuoco
Si è concluso con successo un complesso intervento di soccorso in località Lago Zomaro, nel cuore dell'Aspromonte, dove un motociclista per cause in corso di accertamento era precipitato in un burrone. A causa della zona particolarmente impervia e delle difficoltà di accesso via terra, è stato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
