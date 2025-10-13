Moto si schianta contro un' auto | due feriti
Momenti di apprensione per due centauri coinvolti in un violento incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 12 ottobre: lo schianto è avvenuto a Mezzolago di Ledro e i due biker, un uomo e una donna, sono stati portati in ospedale.Secondo quanto emerso, lo schianto è avvenuto intorno alle 17:30. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
