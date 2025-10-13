Mosca nervosa sui missili Usa a Kiev

Due telefonate in due giorni tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Discussa la fornitura di razzi a lunga gittata. Il Cremlino avverte: «Momento di escalation». I russi avanzano nel Donetsk. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mosca nervosa sui missili Usa a Kiev

In questa notizia si parla di: mosca - nervosa

Pesaro celebra la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo con laboratori a Palazzo Mosca e al Museo Nazionale Rossini - facebook.com Vai su Facebook

Mosca a Trump: 'I missili a Kiev sarebbero una seria escalation' - La fornitura di missili americani Tomahawk all'Ucraina innescherebbe "una seria escalation", anche perché si tratta di vettori che "possono essere equipaggiati con testate nucleari". Da ansa.it

Trump: "Ho preso una decisione sull'invio dei missili Tomahawk a Kiev". Mosca: "Ci sarebbe una seria escalation" - Nel frattempo, Putin ha avvertito che la fornitura di armi a lungo raggio "distruggerebbe i rapporti con Washington" ... Segnala today.it