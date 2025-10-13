Morto in sella alla sua moto lutto nel club dei biker | Un amico leale uno spirito libero

È stato un weekend nero sulle strade del Ravennate. Sabato hanno perso infatti la vita tre persone, fra cui due giovani di Alfonsine, per un tremendo frontale sulla statale Adriatica. In un altro incidente è invece morto, in sella alla moto, il 54enne Andrea Berardi, noto anche con il soprannome. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it