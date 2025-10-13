Morto in sella alla sua moto lutto nel club dei biker | Un amico leale uno spirito libero

È stato un weekend nero sulle strade del Ravennate. Sabato hanno perso infatti la vita tre persone, fra cui due giovani di Alfonsine, per un tremendo frontale sulla statale Adriatica. In un altro incidente è invece morto, in sella alla moto, il 54enne Andrea Berardi, noto anche con il soprannome. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

morto sella sua motoMuore in moto a 54 anni. «Ti porteremo con noi in ogni viaggio» - Cordoglio a Conselice e nel mondo dei motociclisti locali per la morte di Andrea Berardi, conosciuto da tutti come Bergher. Riporta ravennaedintorni.it

morto sella sua motoMorto in moto a Cologno, donati gli organi. Yuri Ravizza lascia una figlia di 10 anni - Serviranno a salvare altre vite gli organi di Yuri Ravizza, il quarantenne morto a seguito delle ferite riportate nello schianto frontale tra la sua moto e un camper, sabato pomeriggio (11 ottobre) a ... Secondo ecodibergamo.it

