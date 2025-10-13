Morto il cardiologo Enrico Simonetti | Una vita per il cuore degli altri
Una vita per il cuore degli altri. È morto Enrico Simonetti, cardiologo assai stimato e conosciuto a Palermo. Avrebbe compiuto a breve 72 anni. Il professionista è scomparso sabato sera.Nato a San Giuseppe Jato, aveva messo le radici a Palermo, dove ha operato per circa 40 anni in uno studio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: morto - cardiologo
Morto al pronto soccorso in attesa della visita del cardiologo: otto sanitari indagati nel Leccese
“Sono su una sedia…” Danilo, 52 anni, muore in pronto soccorso dopo un’ora d’attesa Ha scritto alla figlia: «Mi manca l’aria… mi hanno lasciato seduto su una sedia». Poi il silenzio. È morto senza essere visitato da un cardiologo, in attesa che “qualcuno si lib - facebook.com Vai su Facebook