Morto il cardiologo Enrico Simonetti | Una vita per il cuore degli altri

Palermotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vita per il cuore degli altri. È morto Enrico Simonetti, cardiologo assai stimato e conosciuto a Palermo. Avrebbe compiuto a breve 72 anni. Il professionista è scomparso sabato sera.Nato a San Giuseppe Jato, aveva messo le radici a Palermo, dove ha operato per circa 40 anni in uno studio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

