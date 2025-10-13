Morto dopo una settimana di agonia l?operaio caduto al Vulcano Buono | addio a Pasquale Fiore

Ilmattino.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l?ha fatta Pasquale Fiore Iliceto, l?operaio di 53 anni coinvolto in un incidente sul lavoro all?interno dei locali che un noto brand stava allestendo per aprire un punto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

morto dopo una settimana di agonia loperaio caduto al vulcano buono addio a pasquale fiore

© Ilmattino.it - Morto dopo una settimana di agonia l?operaio caduto al Vulcano Buono: addio a Pasquale Fiore

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Castellammare - Incidente su via Panoramica, Giovanni perde la vita a 34 anni - È morto l'avvocato e giornalista rimasto gravemente ferito in un incidente in moto nei giorni scorsi. Scrive stabiachannel.it

È morto il ragazzo di 13 anni coinvolto in un incidente in monopattino: in corso le indagini a Messina - È morto dopo alcuni giorni di agonia in ospedale il ragazzino di 13 anni vittima di un incidente in monopattino nel rione Giostra e Messina ... Come scrive fanpage.it

morto dopo settimana agoniaAddio a “Giando 44”: Giandonato Bava, il ciclista che sfidò Capo Nord, muore dopo quattro giorni di agonia - Sopravvissuto a migliaia di chilometri in bici tra pioggia, vento e dislivelli infiniti, non è riuscito a vincere l’ultima battaglia, dopo il terribile incidente ... giornalelavoce.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Morto Dopo Settimana Agonia