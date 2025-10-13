Morto dopo taser famiglia nomina consulente per l’autopsia

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno nominato un consulente di parte gli avvocati della famiglia di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne deceduto dopo essere stato neutralizzato con un taser a Napoli mentre era in evidente stato di alterazione. Domani è infatti prevista l’ autopsia sul corpo dell’uomo, disposta nell’ambito di una indagine finalizzata a fare pienamente luce su quanto accaduto quel giorno e sulle cause del decesso. La pm Barbara Aprea, magistrato IV sezione coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, ha iscritto cinque carabinieri nel registro degli indagati per il reato di eccesso colposo di legittima difesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morto dopo taser, famiglia nomina consulente per l’autopsia

