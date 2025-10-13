Morto dopo l'uso del taser a Napoli famiglia nomina consulente per l'autopsia

Gli avvocati di Anthony Ihaza Ehogonoh, il 35enne morto a Chiaia dopo essere stato colpito col taser, hanno nominato un consulente; non si esclude perizia sullo storditore elettrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

