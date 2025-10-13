Morto Cesare Paciotti addio al fondatore del colosso delle calzature da 10 milioni

Nella serata del 12 ottobre 2025 è morto, nella sua casa nelle campagne di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, Cesare Paciotti, imprenditore e stilista del settore calzaturiero italiano. Aveva 67 anni ed era a capo di uno dei marchi più riconoscibili dell’alta moda italiana nel settore delle calzature. Le scarpe di Paciotti sono state indossate da grandi volti americani dello spettacolo  ed erano frutto di una tradizione artigianale che l’imprenditore aveva ereditato dai genitori, proprietari di un piccolo laboratorio proprio a Civitanova. Negli anni, Cesare Paciotti aveva trasformato questa realtà in un nome riconoscibile a livello internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

