Morto a 67 anni Cesare Paciotti un malore in casa per l' imprenditore calzaturiero

E' morto ieri a 67 anni nella sua abitazione di Civitanova Marche l'imprenditore calzaturiero Cesare Paciotti, riportano i media locali e nazionali. Secondo le prime informazioni, Paciotti sarebbe stato colto da un malore e i familiari avrebbero dato l'allarme ma all'arrivo dei soccorritori per lo stilista non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto a 67 anni Cesare Paciotti, un malore in casa per l'imprenditore calzaturiero

