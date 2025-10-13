Morti per overdose Lazio maglia nera La metà a Roma e in aumento del 70%

Sono quasi raddoppiati i morti per overdose nel Lazio, maglia nera nazionale insieme a Toscana ed Emilia Romagna per i decessi causati dall'abuso di sostanze stupefacenti: in 26 (di cui quasi la metà a Roma: 12) sono rimasti stroncati lo scorso anno, con una media di oltre due al mese. Nel Lazio l'incremento è stato del +73,33% rispetto al 2023, quando furono 15 i morti per droga. «I livelli di mortalità più alti si sono riscontrati nelle fasce d'età superiori ai 25 anni, con il picco massimo in quella maggiore o uguale a 40 anni», spiega la Relazione annuale della Direzione centrale per i Servizi antidroga. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Morti per overdose, Lazio maglia nera. La metà a Roma e in aumento del 70%

Il consumo della cosiddetta cocaina cotta è in forte aumento nell'Urbe, specie tra i giovanissimi. Ora la conferma arriva anche dai dati della direzione centrale per i servizi antidroga. E con il consumo aumentano anche i morti per overdose

