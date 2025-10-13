Morte tre persone nell'incendio a Cornaredo 17 famiglie ancora senza casa | verifiche sull'agibilità palazzo

Tra le 40 persone evacuate dai Vigili del Fuoco dopo l'incendio di Cornaredo (Milano) dell'11 ottobre, in nove sono ospitati in alloggi di proprietà del Comune. Tutti gli altri hanno preferito rivolgersi a famigliari o amici in attesa di riavere le proprie case, per il momento dichiarate inagibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morte - persone

Morte di Vittorio Buccioli, si indaga per omicidio colposo. “Ascoltare le famiglie, le persone non evaporano”

Fine vita, Cappato: "Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone"

Fine vita, Cappato (Radicali Italiani): "Diritto aiuto medico a morte volontaria riconosciuto a 16 persone"

A Cornaredo, alle porte di Milano, 3 persone sono morte nell’incendio della loro abitazione. Ci sono anche diversi intossicati. 3 vigili del fuoco sono rimasti lievemente feriti. Francesca Malaguti per il Tg3 Vai su Facebook

