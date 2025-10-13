Morte di Asia Curnis alcol oltre i limiti per il 23enne alla guida dell’altra auto

Secondo le prime ricostruzioni, il frontale è avvenuto mentre il giovane stava effettuando un sorpasso.

Morte di Asia Curnis, alcol oltre i limiti per il 23enne alla guida dell’altra auto - Secondo le prime ricostruzioni, il frontale a Bolgare è avvenuto mentre il giovane stava effettuando un sorpasso. Lo riporta ecodibergamo.it

Asia Curnis morta in un incidente a Bolgare: positivo all’alcoltest il 23enne che ha provocato il frontale - I primi rilievi hanno mostrato che l’uomo che ha travolto l’auto di Asia Curnis era positivo all’alcool test. Riporta fanpage.it

Asia Curnis, 23 anni, morta in un frontale: positivo all'alcoltest il ragazzo del sorpasso. La manovra in un tratto vietato - Il giovane, coetaneo della vittima, è ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia. Da bergamo.corriere.it