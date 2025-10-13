Morte Cesare Paciotti re delle scarpe di lusso italiane | come è successo Dalla scoperta all’allarme disperato della domestica

Il mondo della moda è in lutto per la morte improvvisa di Cesare Paciotti, uno dei nomi più rappresentativi dell’eccellenza italiana. Lo stilista e imprenditore, famoso per il marchio contraddistinto dal pugnale argentato, è scomparso a 67 anni nella sua villa di Civitanova Alta, lasciando un vuoto profondo nel panorama del lusso internazionale. Il malore improvviso nella villa di Civitanova Alta. Secondo quanto ricostruito, Paciotti è stato colpito da un malore improvviso nella serata di domenica 12 ottobre, mentre si trovava nella sua abitazione. A dare l’allarme sarebbe stata una collaboratrice domestica, che ha immediatamente allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morte Cesare Paciotti, re delle scarpe di lusso italiane: come è successo. Dalla scoperta all’allarme disperato della domestica

