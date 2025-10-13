Mortalità 2023 boom di decessi tra i 5 e i 39 anni tra le principali cause suicidi droga ischemie ictus diabete; aumento vertiginoso di ansia +63% e depressione +26% - LO STUDIO

In uno studio pubblicato su The Lancet, si registrano "tassi di mortalità più elevati tra gli adolescenti e i giovani adulti" in diverse aree geografiche. Si segnala inoltre "l'aumento vertiginoso" dei disturbi di salute mentale. Pesano le misure restrittive durante il Covid, dal lockdown all'obblig. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mortalità 2023, boom di decessi tra i 5 e i 39 anni, tra le principali cause suicidi, droga, ischemie, ictus, diabete; aumento vertiginoso di ansia (+63%) e depressione (+26%) - LO STUDIO

