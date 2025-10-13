Mortal Kombat 2 test screening da record | Reazione a livello Avengers | Endgame!
Entusiasmo alle stelle per i risultati delle visioni preliminari del film, secondo Greg Russo al pari di quanto accadde al successo MCU. Il produttore di Mortal Kombat 2 Greg Russo ha citato Avengers: Endgame per raccontare le reazioni al test screening del film, durante la sua partecipazione al New York Comic-Con. Russo, oltre ad essere produttore di Mortal Kombat II, è anche co-sceneggiatore del primo film insieme a Dave Callahan, e ha raccontato la travolgente risposta del pubblico. La reazione del pubblico a Mortal Kombat 2 "C'erano persone che saltavano dalle sedie, e l'ultima volta che ho visto una cosa del genere è stato con Avengers: Endgame al cinema" ha spiegato Russo "Non dico che ogni sala reagirà allo stesso modo, ma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Nel corso di un panel alla New York Comic Con, lo sceneggiatore Jeremy Slater ha annunciato che Warner Bros. e New Line Cinema hanno già confermato Mortal Kombat 3. Vai su Facebook
Mortal Kombat 2, test screening da record: "Reazione a livello Avengers: Endgame!" - Entusiasmo alle stelle per i risultati delle visioni preliminari del film, secondo Greg Russo al pari di quanto accadde al successo MCU. Secondo movieplayer.it
Mortal Kombat 3 si farà: il terzo film è stato confermato al New York Comic Con - Nonostante Mortal Kombat 2 debba ancora arrivare nei cinema, i lavori sul terzo capitolo della saga cinematografica sono già partiti. Lo riporta it.ign.com