Mortal Kombat 2 test screening da record | Reazione a livello Avengers | Endgame!

Movieplayer.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entusiasmo alle stelle per i risultati delle visioni preliminari del film, secondo Greg Russo al pari di quanto accadde al successo MCU. Il produttore di Mortal Kombat 2 Greg Russo ha citato Avengers: Endgame per raccontare le reazioni al test screening del film, durante la sua partecipazione al New York Comic-Con. Russo, oltre ad essere produttore di Mortal Kombat II, è anche co-sceneggiatore del primo film insieme a Dave Callahan, e ha raccontato la travolgente risposta del pubblico. La reazione del pubblico a Mortal Kombat 2 "C'erano persone che saltavano dalle sedie, e l'ultima volta che ho visto una cosa del genere è stato con Avengers: Endgame al cinema" ha spiegato Russo "Non dico che ogni sala reagirà allo stesso modo, ma . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

