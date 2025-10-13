Morta per omissioni e ritardi nella diagnosi Asl condannata a un maxi risarcimento
La Spezia, 13 ottobre 2025 – “I motivi di appello proposti non dimostrano affatto l’assenza di responsabilità del personale medico coinvolto”. Una frase netta, quella con cui la seconda sezione civile della Corte di Appello di Genova ha confermato in maniera integrale la sentenza con cui, nel gennaio scorso, l’ Asl 5 era stata condannata dal Tribunale della Spezia al pagamento del risarcimento complessivo di oltre un milione di euro ai famigliari di una trentenne spezzina morta nella primavera del 2014. Un caso di malpractice sanitaria, quello emerso all’esito del primo grado di giudizio, confermato anche dai giudici d’Appello nella sentenza con cui viene respinto il ricorso dell’azienda sanitaria spezzina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: morta - omissioni
Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo, indagati periti Bruno Benedetto e Gianluca Marella per falsa perizia: “Omissioni su operato dell’ospedale”
Perché Simona Cinà è morta davvero quella notte? Il referto parla di annegamento, i test tossicologici confermano un tasso alcolemico molto elevato e nessuna traccia di droghe. Eppure i dubbi restano, alimentati da silenzi, omissioni e dettagli che non trovan - facebook.com Vai su Facebook
Morta per omissioni e ritardi nella diagnosi, Asl condannata a un maxi risarcimento - Trentenne spezzina deceduta a causa delle lacune sanitarie, oltre un milione alla famiglia. Lo riporta lanazione.it
Mazara, morta Maria Cristina Gallo: denunciò ritardi nell'esito degli esami istologici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mazara, morta Maria Cristina Gallo: denunciò ritardi nell'esito degli esami istologici ... Scrive tg24.sky.it