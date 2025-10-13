Morta la neonata nata in casa nel Trevigiano la scelta dei genitori e l’allarme 4 ore dopo il parto | la corsa disperata in ospedale

Open.online | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ morta all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso la neonata che si era aggravata con sintomi di asfissia dopo il parto avvenuto in casa ieri, a Borso del Grappa (Treviso). Ne ha dato notizia oggi l’azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana. Il decesso, secondo quanto ha riferito l’Ulss, è avvenuto due ore dopo il ricovero al nosocomio, dove era giunta con choc emorragico e conseguente ricovero in Terapia intensiva. Prima una crisi respiratoria poche ore dopo il parto in casa, poi il trasferimento d’urgenza in elicottero in pronto soccorso. Così è arrivata in fin di vita la neonata, venuta alle luce intorno alle 5 di mattina di ieri, domenica 12 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online

