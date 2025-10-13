Morta a 23 anni nello schianto martedì l’addio Alcol oltre i limiti per il ragazzo che guidava la Mercedes

Martedì 14 ottobre sarà il giorno dell’addio ad Asia Curnis, la 23enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 lungo la provinciale 91 a Bolgare. I funerali si terranno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Gandosso, dove la giovane viveva con la famiglia. La camera ardente è stata allestita nella Casa del Commiato Belometti di Villongo, dove in queste ore si susseguono parenti, amici e colleghi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Treviglio, Asia era alla guida della sua Audi Q2 quando si è trovata davanti una Mercedes condotta da un suo coetaneo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Morta a 23 anni nello schianto, martedì l’addio. Alcol oltre i limiti per il ragazzo che guidava la Mercedes

