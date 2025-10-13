Morta a 23 anni nello schianto martedì l’addio Alcol oltre i limiti per il ragazzo che guidava la Mercedes
Martedì 14 ottobre sarà il giorno dell’addio ad Asia Curnis, la 23enne che ha perso la vita nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 lungo la provinciale 91 a Bolgare. I funerali si terranno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Gandosso, dove la giovane viveva con la famiglia. La camera ardente è stata allestita nella Casa del Commiato Belometti di Villongo, dove in queste ore si susseguono parenti, amici e colleghi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Stradale di Treviglio, Asia era alla guida della sua Audi Q2 quando si è trovata davanti una Mercedes condotta da un suo coetaneo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: morta - anni
Ozzy Osbourne, è morta la leggenda del metal a 76 anni
Chi era Sara, morta a 16 anni in scooter per l’asfalto bagnato e viscido
Acquaviva, palloncini bianchi per Sara Lea: al funerale della turista di 16 anni morta in scooter c'erano anche le amiche tedesche
La Stampa. . L'attrice Diane Keaton è morta all'età di 79 anni. Il suo ultimo post su Instagram, pubblicato mesi fa, era dedicato al suo amato cane Reggie. Keaton amava molto gli animali e in particolare la sua femmina di Golden Retriever: chi viveva a Brentwo Vai su Facebook
Addio a Diane Keaton, l'Annie Hall da Oscar. La nota attrice, produttrice e regista è morta all'età' di 79 anni #ANSA - X Vai su X
Asia Curnis morta nel frontale a 23 anni, il ragazzo del sorpasso positivo all'alcoltest - Il giovane sull'altra auto è ancora in ospedale: livello di ... bergamo.corriere.it scrive
Schianto frontale tra auto a Bolgare: morta una ragazza di 23 anni, altri 4 feriti - Una ragazza di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato questa notte nei pressi di Bolgare (Bergamo) ... Scrive fanpage.it