Morire soli nella stanza di un albergo abbandonato | l' autopsia sul corpo di Assan chiarirà le cause del decesso
Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni, a determinare le cause della morte di Assan Sallah, il giovane 35enne di origine gambiana trovato senza vita all'interno di una delle stanze dell'albergo Grand Hotel Astro di Tabiano, nella giornata di sabato 11 ottobre. La struttura. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: morire - soli
