morirai il trapper faneto nella bufera per le minacce choc alla ex

Il trapper milanese Faneto, al secolo Valentin Antonio Segura, 21 anni, è finito nella bufera dopo che la ex fidanzata ha pubblicato una serie di post su Instagram in cui sostiene di essere stata aggredita e minacciata di morte dall'artista italo-dominicano. Secondo quanto riporta Il Messaggero e La Repubblica, a seguito della denuncia sporta dalla ragazza, la procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine, affidando gli accertamenti del caso alla polizia. Il racconto dell'ex: "Lividi e minacce". La vicenda è emersa nelle scorse ore, quando l' ex fidanzata di Faneto ha deciso di esporsi sui social per raccontare la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

