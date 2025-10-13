Morbillo salgono casi in Usa | nuovi focolai quarantena per bambini non vaccinati in Carolina del Sud

Periodicodaily.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Continua a crescere i casi di morbillo negli Usa. Ad agosto si era concluso un focolaio, con decessi, in Texas ma altri sono presenti nel Paese dove, dall'inizio dell'anno, sono stati registrati 1.563 casi secondo i dati dei Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie): il numero più alto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morbillo - salgono

Morbillo, salgono casi in Usa: nuovi focolai, quarantena per bambini non vaccinati in Carolina del Sud - Ad agosto si era concluso un focolaio, con decessi, in Texas ma altri sono presenti nel Paese dove, dall’inizio dell’anno, sono stati re ... Scrive pianetagenoa1893.net

morbillo salgono casi usaMorbillo, terza epidemia in pochi mesi: oltre 1.500 casi, quarantena per decine di bambini. Bassetti: «Come negli anni '70» - Il morbillo torna a far paura e continua a crescere: i dati negli Stati Uniti, dopo che ad agosto si era già concluso un focolaio con vari decessi in Texas, preoccupano e ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Morbillo Salgono Casi Usa