Morbillo salgono casi in Usa | nuovi focolai quarantena per bambini non vaccinati in Carolina del Sud

(Adnkronos) – Continua a crescere i casi di morbillo negli Usa. Ad agosto si era concluso un focolaio, con decessi, in Texas ma altri sono presenti nel Paese dove, dall'inizio dell'anno, sono stati registrati 1.563 casi secondo i dati dei Cdc (Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie): il numero più alto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

