Morandi i pm su Castellucci | Ha strangolato la società che doveva fare i controlli anche se sapeva dei pericoli
Si chiude la requisitoria dell’accusa nel dibattimento sul disastro in cui morirono 43 persone. Nelle prossime ore le richieste di condanna per tutti e 57 gli imputati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Morandi, i pm su Castellucci: “Ha strangolato la società che doveva fare i controlli anche se sapeva dei pericoli. Perciò è responsabile” - Si chiude la requisitoria dell’accusa nel dibattimento sul disastro in cui morirono 43 persone. Scrive ilsecoloxix.it
Ponte Morandi, i pm: "Castellucci conosceva criticità dal 2009" - Per l'accusa l'ex numero uno di Aspi avrebbe dovuto attivarsi per controlli e manutenzioni. Riporta rainews.it
Processo Morandi, i pm: “Castellucci ebbe un ruolo primario nelle scelte strategiche di Aspi” - Hanno deciso di tenere per ultimo, per l’udienza di oggi, l’imputato principale del processo per il crol ... Segnala rainews.it