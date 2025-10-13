Morandi i pm su Castellucci | Ha strangolato la società che doveva fare i controlli anche se sapeva dei pericoli Perciò è responsabile

Si chiude la requisitoria dell’accusa nel dibattimento sul disastro in cui morirono 43 persone. Nelle prossime ore le richieste di condanna per tutti e 57 gli imputati. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Morandi, i pm su Castellucci: “Ha strangolato la società che doveva fare i controlli anche se sapeva dei pericoli. Perciò è responsabile”

"L'ingegnere Giovanni Castellucci non doveva andare sugli stralli, ma doveva dire di andare a fare i controlli e non lo fece" perché la filosofia aziendale era che " Aspi era l'unico centro di profitt ...

