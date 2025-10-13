Monza stretta nella morsa dello smog | da domani scattano le misure anti inquinamento
L’aria è irrespirabile e a Monza da domani, martedì 14 ottobre, scattano le misure anti smog. I dati pubblicati oggi dall’Agenzia regionale protezione ambiente hanno certificato il superamento consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nei giorni precedenti. Un limite. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
