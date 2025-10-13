Monza il capolinea dei bus e quella sbarra sparita che fa arrabbiare gli autisti

Monza, 13 ottobre 2025 – Il problema è noto da mesi. Capolinea degli autobus in via Pergolesi, a due passi dall ’Ospedale San Gerardo. Un punto nevralgico, da cui transitano ogni giorno migliaia di persone, molte proprio sui mezzi pubblici. Visto che da qui muovono le linee 227, 204 e 206, dirette sul percorso cittadino ed extraurbano. Il problema. Il problema è la fame di parcheggi e l’inciviltà in una zona frequentata non soltanto da persone dirette all’ospedale, ma anche da chi si reca, soprattutto nel tardo pomeriggio e di sera, nelle strutture sportive dei dintorni. L’orario dalle 17 alle 21 quello più caldo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza, il capolinea dei bus e quella sbarra sparita che fa arrabbiare gli autisti

