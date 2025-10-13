Montevarchi travolto | la rabbia di Livi

MONTEVARCHI 0 ORVIETANA 4 MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Bigazzi (52' Carotti), Siniega (67' Boncompagni), Bassano, Menchetti; Cecconi, Iacullo (46' Rosini), Mattei; Bocci (76' Tommasini), Mencagli, Galastri (52' Tatti). All. Marmorini. ORVIETANA (4-5-1): Formiconi; Paletta, Berardi, Ricci, Mauro; Sforza (67' Esposito), Marchegiani (88' Pepe), Herrera, Simic, Barbini (82' Tronci); Caon (85' Tenkorang). All. Rizzolo. ARBITRO: Di Palma di Cassino (FerraraArcella). RETI: 21' e 28' Caon, 80' Herrera, 87' Tronci. Note: Spettatori 600 circa. Angoli 9– 3. Ammoniti Paletta, Mattei, Rosini, Herrera e Carotti.

