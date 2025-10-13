Montemignaio concluso lo spoglio | i risultati

Scrutinio concluso anche a Montemignaio dove è stata allestita una sola sezione. Qui Giani ha conquistato il 55,08 per cento delle preferenze, Tomasi il 41,53 e Bundu il 3,39.Così hanno votato a Montemignaio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

