Montella non perdona Ozer e lo attacca | Sono molto deluso ci saranno conseguenze

Montella rompe il silenzio sul “caso Ozer”: il portiere ha lasciato il ritiro senza avvisare, il CT della Turchia annuncia provvedimenti e richiama la squadra ai valori di rispetto e unità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Montella non perdona Ozer: "Sono molto deluso, ci saranno conseguenze" - X Vai su X

Questa settimana Fabio Volo ha riproposto a “Il Volo del Mattino” la lettura presa dal web sulle “quattro persone che devi assolutamente perdonare se vuoi veramente guarire”. Ti rivedi in queste parole? Video dalla puntata del Volo del Mattino del 29 aprile 20 - facebook.com Vai su Facebook

Montella non perdona Ozer e lo attacca: “Sono molto deluso, ci saranno conseguenze” - Montella rompe il silenzio sul “caso Ozer”: il portiere ha lasciato il ritiro senza avvisare, il CT della Turchia annuncia provvedimenti e richiama ... Scrive fanpage.it

Turchia, bufera Ozer (il portiere dei tre rigori della Roma) lascia il ritiro e attacca Montella - Lui attacca sui social: «Gli avevo detto che se non giocavo mi lasciava a casa a fare trattamenti» ... Secondo msn.com

Ozer punta il dito contro Montella: “Non è motivato, non vuole vincere”, polemiche feroci in Turchia - Il portiere del Lille Ozer, protagonista contro la Roma in Europa League, ha lasciato il ritiro della Turchia. fanpage.it scrive