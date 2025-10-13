Montegranaro rimonta da urlo Decide Ciarrocchi nel recupero

Montegranaro 2 Jesina 1 (4-3-1-2): Taborda, Capodaglio, Alidori, Urbinati, Lucarini, Proesmans (9’st Busato), Evangelisti (31’st Vessella), Capponi (45’st Marucci), Ruggieri (41’st Ciarrocchi), Tonuzi, Capasso (9’st Rotondo). All. Mengo. JESINA (3-5-2): Santarelli, Manna, Stefoni, Massei A. (41’st Cingolani), Orlietti, Paglialunga, Maffione (9’st Borocci), Ceccarelli (30’st Nacciarriti), Massei F (41’st Angeletti)., Minnozzi (45’st Tittarelli), Giovannini. All. Puddu Arbitro: Spadoni di Pesaro Reti: 41’ Massei A., 20’st (rig.) Tonuzi, 46’st Ciarrocchi Note – spettatori 250 circa ammoniti Massei A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Montegranaro, rimonta da urlo. Decide Ciarrocchi nel recupero

