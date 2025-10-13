Monster annunciata la quarta stagione su Lizzie Borden
Mentre Monster: La Storia di Ed Gein sta meritatamente guidando la classifica delle serie più viste su Netflix, è stato annunciato il quarto capitolo della serie monografica di Ryan Murphy e Ian Brennan. Che per la prima volta avrà per protagonista una donna, ma nella quale un po’ di quel mostro di Ed Gein sopravviverà. Charlie Hunnam, colui che ha prestato il volto all’inquietante assassino a cui è ispirata la figura di Norman Bates, sarà infatti nel cast anche della quarta stagione. Ma la vera protagonista sarà la venticinquenne Ella Beatty, scoperta proprio da Murphy in Feud: Capote vs. The Swans. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
