Monster 4 su Netflix | Ella Beatty è Lizzie Borden Nel cast anche Charlie Hunnam Rebecca Hall e Vicky Krieps
L’antologia Monster torna con una quarta stagione dedicata a Lizzie Borden, la donna accusata nel 1892 del duplice omicidio del padre Andrew e della matrigna Abby a colpi d’ascia, e poi assolta tra mille dubbi. La protagonista sarà Ella Beatty, mentre Charlie Hunnam interpreterà Andrew Borden. Con loro Rebecca Hall (Abby), Vicky Krieps (la domestica Bridget Sullivan ), Billie Lourd ( Emma, sorella maggiore di Lizzie) e Jessica Barden ( Nance O’Neill ). Le riprese sono partite a Los Angeles con il primo episodio diretto da Max Winkler. Indice. Monster stagione 4 – Cast e personaggi: chi interpreta chi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
