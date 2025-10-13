Chiuso il capitolo Ed Gein, Monster 4 racconterà la storia di Lizzie Borden. La nuova stagione è già in preparazione e Ryan Murphy sta mettendo ogni tassello dello show al suo posto, a partire dal cast. A interpretare il personaggio principale ci sarà Ella Beatty, figlia di Warren Beatty e Annette Bening, e a farle da padre ci sarà Charlie Hunnam, uscito molto bene dal ruolo del serial killer più influente per il cinema. A loro si aggiungeranno Vicky Krieps (Ilse Koch nella terza stagione), Rebecca Hall, Billie Lourd e Jessica Barden. Chi era Lizzie Borden e perché Murphy è così desideroso di raccontare la sua vita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Monster 4 racconterà la storia di Lizzie Borden, al centro di un caso macabro dell'Ottocento