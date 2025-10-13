Monster 4 dalla storia di Lizzie Borden al ritorno di Charlie Hunnam | cosa sappiamo della prossima stagione?

Dopo lo straordinario successo della terza stagione, è già tempo di pensare al nuovo caso su cui si concentra la nuova storia con Hunnam già confermato nel cast Monster, serie antologica incentrata su alcune delle "figure più mostruose" della storia americana creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, sta per arrivare alla quarta stagione su Netflix. Il 9 ottobre, pochi giorni dopo il debutto di Monster: la storia di Ed Gein sulla piattaforma, il colosso dello streaming ha rivelato che la produzione della quarta stagione del dramma poliziesco nuovamente basato su fatti realmente accaduti era ufficialmente iniziata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Monster 4, dalla storia di Lizzie Borden al ritorno di Charlie Hunnam: cosa sappiamo della prossima stagione?

