Monica Guerzoni è la nuova ‘quirinalista’ del Corriere della Sera, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nel quotidiano milanese. Lo scrive Professione Reporter. La giornalista prenderà il posto di Marzio Breda, che assunse la copertura della Presidenza della Repubblica nel lontano 1991. Breda continuerà comunque a collaborare con il giornale. Chi è Monica Guerzoni. Laureata in Lettere moderne alla Sapienza, Monica Guerzoni ha iniziato scrivendo di concerti su Piano Time e nel 1992 è entrata al Corrier e della Sera come stagista. Ha collaborato con Repubblica, D, Diario della Settimana e Liberal Settimanale, diventandone caporedattrice centrale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

