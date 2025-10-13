Monghidoro in festa | grande successo per l’edizione 2025 di Balconi Fioriti

Nella suggestiva cornice del Chiostro della Cisterna, Monghidoro ha celebrato la bellezza e il senso di comunità con la premiazione del concorso “Balconi Fioriti”, promosso da Confabitare e dall’associazione Oltr’Alpe con il patrocinio del Comune di Monghidoro. L’edizione 2025 di “Balconi Fioriti” ha dimostrato come la cura degli spazi privati, condivisa con la comunità, possa trasformarsi in un gesto collettivo di cura. L’evento, inserito nella serata dei mercatini tradizionali e della Festa di Santa Maria, ha richiamato cittadini e turisti. Quest’anno il primo premio per il miglior giardino fiorito è andato a Pamela Galli, seguita da Alberto Bruzzi e Francesca Crocetti, mentre nella categoria balconi il gradino più alto del podio è stato conquistato da Imelde Lorenzini, al secondo posto Bruno Paolini e al terzo Giovanna Villani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

