Moneta digitale made in Eu pronta entro un paio d’anni

L'EURO DIGITALE "dovrebbe essere pronto per il lancio in un paio d'anni". Christine Lagarde, la presidente della Bce (nella foto a destra), getta il sasso nello stagno delle procedure europee di fronte alla sfida americana delle stablecoin. Mettendo fretta a Bruxelles il cui via libera – in particolare quello dell'Europarlamento – è condizione imprescindibile per procedere con la moneta digitale Made in Eu: moneta pubblica in tutto equivalente al contante salvo l'essere immateriale. La frase arriva, a sorpresa, in un'intervista a una tv finlandese, Mtv Oy, dove Lagarde strizza l'occhio al valore simbolico e di difesa della privacy che ha il contante: "porto sempre con me le banconote".

Verso una moneta digitale europea

L'euro digitale per tutti: cosa sappiamo sulla nuova moneta per i pagamenti elettronici

Cybersicurezza e moneta elettronica, Prof. Roberto Baldoni: “La corsa alla moneta digitale ridefinisce finanza, geopolitica e sicurezza globale”

