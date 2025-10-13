Mondragone evaso 13 volte dai domiciliari | sorpreso di nuovo in strada su uno scooter elettrico

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ennesima fuga interrotta dai Carabinieri. A Mondragone, in provincia di Caserta, i Carabinieri del Reparto Territoriale hanno fermato un uomo di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre circolava tranquillamente su uno scooter elettrico nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Alla vista dei militari, il 63enne ha tentato la fuga tra le stradine del centro cittadino, ma il suo tentativo è durato poco: dopo alcune centinaia di metri è stato bloccato e condotto in caserma per le formalità di rito. Già evaso tredici volte dai domiciliari. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era ai domiciliari dal 16 maggio scorso, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti per un cumulo di condanne che ammontano a 7 anni e 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Mondragone, evaso 13 volte dai domiciliari: sorpreso di nuovo in strada su uno scooter elettrico

In questa notizia si parla di: mondragone - evaso

Evade 14 volte dai domiciliari, arrestato e riportato a casa nel Casertano - Un 63enne è stato arrestato dai carabinieri per evasione a Mondragone (Caserta); è emerso che era stato già denunciato 13 volte per lo stesso reato ... Come scrive fanpage.it

Mondragone, evade dai domiciliari e tenta la fuga in scooter: arrestato dai carabinieri - I carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno arrestato per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, un ... Lo riporta msn.com