Mondragone evade dai domiciliari e tenta fuga con scooter elettrico | arrestato 63enne

Evade dai domiciliari e scappa in sella a uno scooter. I carabinieri del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, un 63enne già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Mondragone, evade dai domiciliari e tenta fuga in scooter: arrestato 63enne Durante un .

