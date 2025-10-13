Mondo non profit quasi 1300 enti attivi in provincia | tutte le novità in arrivo spiegate da un webinar Cna

La partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità, attraverso una fitta e variegata rete di associazioni e altri enti del mondo non profit, è uno degli elementi che impreziosisce la Romagna. Basti pensare che, nella sola provincia di Forlì-Cesena, gli enti attivi sono quasi 1.300. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

