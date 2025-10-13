Mondiali Tebas esprime forti riserve sullo svolgimento del torneo in inverno | la polemica sulla competizione
Inter News 24 Mondiali, continuano i dubbi sulla prossima competizione internazionale! Ecco le parole del presidente de La Liga sulla questione. IDEA CONTROVERSA – Javier Tebas, presidente di La Liga, ha espresso forti critiche sull’ipotesi avanzata dalla FIFA di far disputare i Mondiali in inverno. Durante un intervento, Tebas ha dichiarato che le idee di Infantino sono continue e che spera che quella del Mondiale in inverno rimanga solo un’idea senza seguito. “Spero che sia solo un’altra idea, come il Mondiale per Club e l’aumento del numero di squadre”, ha aggiunto il presidente della La Liga. 🔗 Leggi su Internews24.com
Una grande bandiera della Palestina e la scritta "Lasciate vivere i bambini" sono state mostrate sugli spalti dell'Ullevaal Stadion, poco fa all'inizio della partita delle qualificazioni mondiali tra Norvegia e Israele. La capienza dello stadio è stata limitata a 3.000 p - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali volley: azzurri 'ci divertiamo, e diventiamo più forti' - "Ce la giochiamo con tutta la tranquillità del mondo e anche con il giusto divertimento perché quando ci divertiamo in campo, diventiamo sicuramente due o tre marce più forti". Riporta ansa.it
Mondiali di volley: Italia in semifinale. 'Ci divertiamo e diventiamo più forti' - L'Italia vola in semifinale ai mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine. Secondo ansa.it