Mondiali Tebas esprime forti riserve sullo svolgimento del torneo in inverno | la polemica sulla competizione

Inter News 24 Mondiali, continuano i dubbi sulla prossima competizione internazionale! Ecco le parole del presidente de La Liga sulla questione. IDEA CONTROVERSA – Javier Tebas, presidente di La Liga, ha espresso forti critiche sull’ipotesi avanzata dalla FIFA di far disputare i Mondiali in inverno. Durante un intervento, Tebas ha dichiarato che le idee di Infantino sono continue e che spera che quella del Mondiale in inverno rimanga solo un’idea senza seguito. “Spero che sia solo un’altra idea, come il Mondiale per Club e l’aumento del numero di squadre”, ha aggiunto il presidente della La Liga. 🔗 Leggi su Internews24.com

