Mondiali Tebas esprime forti riserve sullo svolgimento del torneo in inverno | la polemica sulla competizione

Internews24.com | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Mondiali, continuano i dubbi sulla prossima competizione internazionale! Ecco le parole del presidente de La Liga sulla questione. IDEA CONTROVERSA – Javier Tebas, presidente di La Liga, ha espresso forti critiche sull’ipotesi avanzata dalla FIFA di far disputare i Mondiali in inverno. Durante un intervento, Tebas ha dichiarato che le idee di Infantino sono continue e che spera che quella del Mondiale in inverno rimanga solo un’idea senza seguito. “Spero che sia solo un’altra idea, come il Mondiale per Club e l’aumento del numero di squadre”, ha aggiunto il presidente della La Liga. 🔗 Leggi su Internews24.com

mondiali tebas esprime forti riserve sullo svolgimento del torneo in inverno la polemica sulla competizione

© Internews24.com - Mondiali, Tebas esprime forti riserve sullo svolgimento del torneo in inverno: la polemica sulla competizione

Scopri altri approfondimenti

Mondiali volley: azzurri 'ci divertiamo, e diventiamo più forti' - "Ce la giochiamo con tutta la tranquillità del mondo e anche con il giusto divertimento perché quando ci divertiamo in campo, diventiamo sicuramente due o tre marce più forti". Riporta ansa.it

Mondiali di volley: Italia in semifinale. 'Ci divertiamo e diventiamo più forti' - L'Italia vola in semifinale ai mondiali di pallavolo in corso nelle Filippine. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Tebas Esprime Forti