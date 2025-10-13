mondiale 2026 tutte le nazionali qualificate

Il Mondiale organizzato dalla Fifa nell’estate 2026 sarà il primo allargato a 48 squadre. Un allargamento determinato più da questioni di politica sportiva piuttosto che tecniche, se è vero che l’Europa rispetto all’edizione 2022 in Qatar è passata solo da 13 a 16 slot a fronte di un aumento complessivo di 12 nazionali. La nuova geografia del Mondiale premia soprattutto le confederazioni meno sviluppate o quelle, come la Conmebol sudamericana, che tradizionalmente portano alla fase finale della rassegna iridata quasi tutte le proprie iscritte: sono 6 su 10 più la settima in classifica iscritta agli spareggi. 🔗 Leggi su Panorama.it

