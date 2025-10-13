La Valletta Brianza (Lecco) – Il seicentesco Monastero della Bernaga è completamente bruciato, come l’abbazia del Nome della Rosa o Notre Dame di Parigi. È il monastero di Perego della Valletta Brianza, dove, il 16 giugno 1998, ha ricevuto la Prima Comunione, con un permesso speciale perché aveva soli 7 anni, Carlo Acutis, il 15enne scomparso nel 2006 che lo scorso 7 settembre è stato proclamato santo e patrono di internet. Il tetto è distrutto, pavimenti e soffitti sono crollati, quanto c’era all’interno è ridotto in cenere. Sono rimasti in piedi solo i muri e alcune solette, che però potrebbero sgretolarsi all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme, il racconto della badessa: “Stavamo pregando insieme al Papa”