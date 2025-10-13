Monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme il racconto della badessa | Stavamo pregando insieme al Papa
La Valletta Brianza (Lecco) – Il seicentesco Monastero della Bernaga è completamente bruciato, come l’abbazia del Nome della Rosa o Notre Dame di Parigi. È il monastero di Perego della Valletta Brianza, dove, il 16 giugno 1998, ha ricevuto la Prima Comunione, con un permesso speciale perché aveva soli 7 anni, Carlo Acutis, il 15enne scomparso nel 2006 che lo scorso 7 settembre è stato proclamato santo e patrono di internet. Il tetto è distrutto, pavimenti e soffitti sono crollati, quanto c’era all’interno è ridotto in cenere. Sono rimasti in piedi solo i muri e alcune solette, che però potrebbero sgretolarsi all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: monastero - bernaga
Perego: incendio distrugge il monastero della Bernaga, dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione
Inferno a Perego: Monastero della Bernaga devastato da un incendio
La Valletta Brianza (Lecco), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: salve le 21 monache di clausura
Incendio al Monastero della Bernaga. Il sindaco Panzeri: “Un disastro”. Al sicuro le reliquie di San Carlo Acutis https://lecconotizie.com/cronaca/merate-cronaca/incendio-al-monastero-della-bernaga-il-sindaco-panzeri-un-disastro-al-sicuro-le-reliquie-di-san-c - X Vai su X
Un vastissimo incendio è scoppiato ieri nel monastero della Bernaga a Perego, frazione di La Valletta Le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito partito da una delle stanze delle 21 monache che abitano all’interno del convento - facebook.com Vai su Facebook
Monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme, il racconto della badessa: “Stavamo pregando insieme al Papa” - Lecco, salvati alcuni dipinti d’epoca, qualche mobile d’antiquariato e parte degli arredi sacri, oltre ad alcune reliquie di Carlo Acutis che qui aveva ricevuto la prima comunione ... ilgiorno.it scrive
Un incendio distrugge il monastero della Bernaga a Lecco: evacuate tutte le monache di clausura - Il convento del Seicento a Perego (Lecco) è andato completamente distrutto dalle fiamme, forse scaturite da un cortocircuito partito da una delle stanze ... Si legge su fanpage.it