Monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme il racconto della badessa | Stavamo pregando insieme al Papa

Ilgiorno.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valletta Brianza (Lecco) – Il seicentesco Monastero della Bernaga è completamente bruciato, come l’abbazia del Nome della Rosa o Notre Dame di Parigi. È il monastero di Perego della Valletta Brianza, dove, il 16 giugno 1998, ha ricevuto la Prima Comunione, con un permesso speciale perché aveva soli 7 anni, Carlo Acutis, il 15enne scomparso nel 2006 che lo scorso 7 settembre è stato proclamato santo e patrono di internet. Il tetto è distrutto, pavimenti e soffitti sono crollati, quanto c’era all’interno è ridotto in cenere. Sono rimasti in piedi solo i muri e alcune solette, che però potrebbero sgretolarsi all’improvviso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

monastero della bernaga distrutto dalle fiamme il racconto della badessa stavamo pregando insieme al papa

© Ilgiorno.it - Monastero della Bernaga distrutto dalle fiamme, il racconto della badessa: “Stavamo pregando insieme al Papa”

In questa notizia si parla di: monastero - bernaga

Perego: incendio distrugge il monastero della Bernaga, dove Carlo Acutis ricevette la Prima Comunione

Inferno a Perego: Monastero della Bernaga devastato da un incendio

La Valletta Brianza (Lecco), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: salve le 21 monache di clausura

monastero bernaga distrutto fiammeMonastero della Bernaga distrutto dalle fiamme, il racconto della badessa: “Stavamo pregando insieme al Papa” - Lecco, salvati alcuni dipinti d’epoca, qualche mobile d’antiquariato e parte degli arredi sacri, oltre ad alcune reliquie di Carlo Acutis che qui aveva ricevuto la prima comunione ... ilgiorno.it scrive

monastero bernaga distrutto fiammeUn incendio distrugge il monastero della Bernaga a Lecco: evacuate tutte le monache di clausura - Il convento del Seicento a Perego (Lecco) è andato completamente distrutto dalle fiamme, forse scaturite da un cortocircuito partito da una delle stanze ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Monastero Bernaga Distrutto Fiamme