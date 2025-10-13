Monastero della Bernaga danni per svariati milioni di euro

I danni causati dal violentissimo incendio che sabato sera ha distrutto Il monastero della Bernaga a Perego ammontano a svariati milioni di euro. Per far fronte alla disastrosa situazione si prospetta una raccolta fondi che coinvolga istituzioni e parrocchia. Stando a quanto riportato dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

