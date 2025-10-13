Monastero della Bernaga danni per svariati milioni di euro
I danni causati dal violentissimo incendio che sabato sera ha distrutto Il monastero della Bernaga a Perego ammontano a svariati milioni di euro. Per far fronte alla disastrosa situazione si prospetta una raccolta fondi che coinvolga istituzioni e parrocchia. Stando a quanto riportato dal. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
La Valletta Brianza (Lecco), incendio distrugge il Monastero della Bernaga: salve le 21 monache di clausura
Un incendio è scoppiato nel monastero della Bernaga a Perego, una frazione di La Valletta, nel Lecchese, luogo di culto dal 1600 dove ha ricevuto la comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. Le fiamme si sarebbero propagate per un corto circuito
Il Monastero della Bernaga in fiamme, le monache di clausura: «Resteremo unite». Delpini: «La Chiesa è con voi» - Le 22 monache di clausura dell'ordine delle Romite Ambrosiane che vivevano nella struttura sono state accolte dalle Piccole Apostole a Ponte Lambro.