Momento drammatico Zelensky chiama Trump e Mosca trema | cosa succede

Tvzap.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due giorni, il filo diretto tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump si è acceso più che mai. Due telefonate in meno di 48 ore, scambi intensi e, soprattutto, un clima che fa pensare a una nuova fase del conflitto ucraino. Sul tavolo ci sono i missili a lungo raggio Tomahawk, un’arma che potrebbe cambiare l’equilibrio della guerra e spingere il fronte ucraino ben oltre la linea del Donbass. Ma mentre Kiev parla di “dialogo produttivo”, dal Cremlino arriva un monito gelido. Al centro, il Presidente degli Stati Uniti, Trump, che come il leader ucraino ha ricordato: “Se ferma l’offensiva a Gaza, può fermare anche Mosca “. 🔗 Leggi su Tvzap.it

momento drammatico zelensky chiama trump e mosca trema cosa succede

© Tvzap.it - “Momento drammatico”. Zelensky chiama Trump e Mosca trema: cosa succede

In questa notizia si parla di: momento - drammatico

Carolina Marconi, dopo il tumore, vive un altro momento drammatico: il racconto

Latina: Mulè, 'dolore per momento drammatico'

Enrica Bonaccorti racconta la malattia e il momento drammatico della scelta

momento drammatico zelensky chiamaZelensky chiama Trump: è la seconda telefonata in due giorni - Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi e abbiam ... Come scrive unionesarda.it

momento drammatico zelensky chiamaZelensky sente al telefono Trump per la seconda volta in due giorni, Mosca: “Momento drammatico” - Seconda telefonata in due giorni tra Zelensky e Trump: il leader ucraino ha chiesto un aiuto al presidente Usa per rafforzare la difesa aerea di Kiev e ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Momento Drammatico Zelensky Chiama