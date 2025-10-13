Momento drammatico Zelensky chiama Trump e Mosca trema | cosa succede

Negli ultimi due giorni, il filo diretto tra Volodymyr Zelensky e Donald Trump si è acceso più che mai. Due telefonate in meno di 48 ore, scambi intensi e, soprattutto, un clima che fa pensare a una nuova fase del conflitto ucraino. Sul tavolo ci sono i missili a lungo raggio Tomahawk, un’arma che potrebbe cambiare l’equilibrio della guerra e spingere il fronte ucraino ben oltre la linea del Donbass. Ma mentre Kiev parla di “dialogo produttivo”, dal Cremlino arriva un monito gelido. Al centro, il Presidente degli Stati Uniti, Trump, che come il leader ucraino ha ricordato: “Se ferma l’offensiva a Gaza, può fermare anche Mosca “. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Momento drammatico”. Zelensky chiama Trump e Mosca trema: cosa succede

Zelensky chiama Trump: è la seconda telefonata in due giorni - Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi e abbiam ... Come scrive unionesarda.it

Zelensky sente al telefono Trump per la seconda volta in due giorni, Mosca: “Momento drammatico” - Seconda telefonata in due giorni tra Zelensky e Trump: il leader ucraino ha chiesto un aiuto al presidente Usa per rafforzare la difesa aerea di Kiev e ... Riporta fanpage.it