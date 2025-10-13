Molina Juventus, il terzino rompe con l’Atletico Madrid? Le ultime novità sul futuro del calciatore argentino. Un nome che in Serie A ha lasciato un ottimo ricordo e che in estate era già stato accostato al calciomercato Juventus. Il futuro di Nahuel Molina all’ Atletico Madrid è sempre più in bilico e, come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la sua situazione potrebbe trasformarlo in una grande opportunità per il mercato di gennaio. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista ha analizzato il momento difficile del terzino argentino, che sta faticando a trovare spazio con Simeone e che ha il Mondiale 2026 come grande obiettivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Molina Juventus, il terzino rompe con l’Atletico Madrid? Sempre più possibile la sua partenza: i bianconeri rimangono alla finestra. Spunta un dettaglio che potrebbe avvicinarlo a Torino