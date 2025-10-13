Molesta alcuni ragazzi poi si presenta ubriaco al comando e con la droga in tasca
Prima avrebbe infastidito alcuni giovani incrociati lungo le strade di Rezzato, poi si è presentato completamente ubriaco al Comando della Polizia Locale, sfidando gli agenti e contestando il loro operato.Insospettiti dal suo comportamento e dal borsello che portava con sé, dal quale fuoriusciva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: molesta - alcuni
Ecco alcuni appuntamenti che vedono impegnate le giornaliste di GIULIA (GIornaliste Unite LIbere Autonome) nei prossimi giorni: A Cagliari venerdì 10 ottobre l'inaugurazione della mostra fotografica Una vita da scienziata con 100esperte e Giulia gior Vai su Facebook