Molesta alcuni ragazzi poi si presenta ubriaco al comando e con la droga in tasca

Bresciatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima avrebbe infastidito alcuni giovani incrociati lungo le strade di Rezzato, poi si è presentato completamente ubriaco al Comando della Polizia Locale, sfidando gli agenti e contestando il loro operato.Insospettiti dal suo comportamento e dal borsello che portava con sé, dal quale fuoriusciva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: molesta - alcuni

Cerca Video su questo argomento: Molesta Alcuni Ragazzi Presenta