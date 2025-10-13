La Moldavia ha approvato la nuova Strategia militare 2025-2035 identificando nella Russia il principale "nemico" da attenzionare "È la continuazione di una linea piuttosto conflittuale nei confronti del nostro Paese, una linea ostile". Le tensioni europee, e - in questo caso - filoeuropee, co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Moldavia si allinea a fronte guerrafondaio europeo e rafforza capacità di "difesa" anti-Russia, Peskov: "Chi?in?u non faccia errori commessi da altri"