Mogol tu chiamale se vuoi espulsioni | I migranti non possono essere accolti tutti buona l’idea dell’Albania Ho votato a destra

A un anno dal suo novantesimo compleanno, Giulio Rapetti, in arte Mogol, pubblica per Salani la sua autobiografia Senza paura e affida i suoi ricordi a una lunga intervista sul Corriere della Sera nella quale parla della sua carriera, dell’amicizia con Lucio Battisti e della sua visione politica. L’autore delle più belle canzoni di Battisti parla di fede, solidarietà, migranti e del suo ideale “da socialista”, che nell’ultima tornata lo ha però spinto a votare a destra. Mogol: “Sono un socialista, ma ho votato a destra”. Mogol non si nasconde dietro etichette: «Io sono un socialista. L’ultima volta, però, ho votato a destra», dice nell’intervista. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

