Modesto Juve definito il suo incarico nel nuovo organigramma dei bianconeri | quali compiti svolgerà tutti i dettagli
Modesto Juve, definito il suo incarico nel nuovo organigramma: sarà l’uomo di fiducia del tecnico e il tramite tra la squadra e la società. Nella complessa architettura della nuova Juventus che sta prendendo forma, c’è un ruolo meno appariscente ma di un’importanza strategica fondamentale. È la figura che farà da collante, l’uomo-ponte tra le alte sfere dirigenziali e il campo. Come svelato da Tuttosport, questo incarico cruciale è stato affidato a François Modesto, un professionista esperto e uomo di fiducia dell’area sportiva. Modesto Juve: il tramite tra squadra e società. Nel nuovo organigramma che verrà ratificato il 7 novembre, Modesto avrà un compito tanto delicato quanto prezioso: sarà il tramite tra la dirigenza e i calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: modesto - juve
Juve in ritiro in Germania: Tudor Valuta la Tenuta Atletica, Ombra di Modesto sul Campo
Allenamento Juve aperto: Bremer e Yildiz non si sono allenati con la squadra, presente Modesto a seguire la seduta. Il racconto dal ritiro di Herzogenaurach
Allenamento Juve, c’era anche Modesto! Il neo direttore tecnico della Vecchia Signora ha presenziato a bordocampo per fare questo! La notizia
? #VACIAGO TUTTI GLI AGGIORNAMENTI #JUVE: I POTERI, #TUDOR, #MODESTO, PERFORMANCE, #OTTOLINI… #JBPOWER ? https://youtu.be/AD4K3LU26Ls - X Vai su X
Svelato il nome del d.s. che piaceva alla Juventus Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe voluto Mateu Alemany come d.s. bianconero, ma poi ha scelto Comolli e Modesto Alemany - facebook.com Vai su Facebook
Dirigenza Juve, svelato il nuovo organigramma dei bianconeri: da Comolli a Chiellini, passando per Ottolini e Modesto. Tutti i nuovi ruoli nel dettaglio - Svelati tutti i dettagli Una rivoluzione studiata, un riassetto che definisc ... Riporta juventusnews24.com
Juventus, rinforzi a centrocampo già da gennaio? Spuntano Bouaddi e Pavlovic - Il collega Niccolò Ceccarini su Tmw parla di mercato anche in ottica Juventus. Si legge su tuttojuve.com