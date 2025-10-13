Modesto Juve, definito il suo incarico nel nuovo organigramma: sarà l’uomo di fiducia del tecnico e il tramite tra la squadra e la società. Nella complessa architettura della nuova Juventus che sta prendendo forma, c’è un ruolo meno appariscente ma di un’importanza strategica fondamentale. È la figura che farà da collante, l’uomo-ponte tra le alte sfere dirigenziali e il campo. Come svelato da Tuttosport, questo incarico cruciale è stato affidato a François Modesto, un professionista esperto e uomo di fiducia dell’area sportiva. Modesto Juve: il tramite tra squadra e società. Nel nuovo organigramma che verrà ratificato il 7 novembre, Modesto avrà un compito tanto delicato quanto prezioso: sarà il tramite tra la dirigenza e i calciatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Modesto Juve, definito il suo incarico nel nuovo organigramma dei bianconeri: quali compiti svolgerà, tutti i dettagli